Редчайший Fiat 1953 года купили на аукционе почти за $ 2,5 млн

На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в Нью-Йорке, продан редчайший Fiat 8V Supersonic 1953 года — один из 14 построенных Ghia экземпляров спецверсии 8V. Стоимость лота составила $ 2,425 млн.

Интерьер Fiat 8V Supersonic Фото: rmsothebys.com

Отмечается, что прежде у автомобиля было четыре владельца, причём на публике он не появлялся с 1960-х годов. В 2014-м машина была комплексно восстановлена в Италии — процесс занял три года, и в результате автомобиль приобрёл оригинальную расцветку, а также кожаный интерьер.

McLaren P1 2015 года Фото: rmsothebys.com

Отметку в два миллиона долларов на этом аукционе также преодолел кастомный McLaren P1 2015 года — он был продан за $ 2,095 млн. Машина была доработана McLaren Special Operations на сумму почти $ 140 тыс, после чего автографы на ней оставили Рон Деннис, возглавлявший в то время McLaren, а также директор департамента дизайна Фрэнк Стивенсон.

Porsche 918 Spyder Фото: rmsothebys.com

Совсем немного до двух миллионов не дотянул Porsche 918 Spyder — он был продан за $ 1,985 млн, а Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition 1989 года, который участвовал в съёмках фильма «Волк с Уолл-стрит», ушёл с молотка за $ 1,655 млн.

Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition 1989 года Фото: rmsothebys.com

Добавим, что самым дорогим лотом аукциона должен был стать единственный в своём роде Bugatti EB110 Super Sport Prototype, на котором итальянские инженеры обкатывали обновления спорткара. Ожидаемая стоимость автомобиля составляла $ 3-3,4 млн, однако этот автомобиль не значится в списке проданных лотов RM Sotheby’s.