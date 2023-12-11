Ландо Норрис: наконец-то «Макларен» на правильном пути

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги минувшего сезона Формулы-1 и поделился ожиданиями от нового.

«Мы на правильном пути. У нас несколько новых сотрудников и будут ещё в 2024 году. Возможно, не всё, что они нам предложат, мы сможем сразу же использовать в машине, однако уже есть некоторые вещи, которые мы хорошо знаем.

Мы многому научились за последние четыре, пять, шесть месяцев и добились заметного прогресса. Так что я взволнован просто от осознания того, что мы наконец-то на правильном пути и знаем, в каком направлении двигаться. Я просто хочу хорошо начать следующий сезон. Если мы сможем хорошо стартовать в Бахрейне, будет здорово», — приводит слова Норриса издание RaceFans.