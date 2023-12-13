Вольф — о расследовании ФИА: это было личное нападение, перешедшее черту

Глава «Мерседеса» немец Тото Вольф негативно высказался о расследовании Международной автомобильной федерации (ФИА) в отношении него и его жены Сьюзи Вольф.

«За 10 лет работы руководителем команды я привык ко всякому, но эта история меня шокировала. У меня нет проблем с тем, что я попадаю под перекрёстный огонь. У меня толстая кожа, и я могу это выдержать. Но, когда преследуют мою семью, ситуация выходит на другой уровень.

Нелепое обвинение из ниоткуда. Это было личное нападение, перешедшее черту. Мы с женой достаточно профессиональны для того, чтобы удерживаться в своих областях. И я действительно не представляю, где бы мы могли пересечься», — приводит слова Вольфа издание Bild.

Ранее стало известно, что «Мерседес» может потребовать ФИА возместить репутационный ущерб в связи с делом Вольфов.