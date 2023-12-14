Вильнёв сравнил конкуренцию пилотов «Мерседеса» с ситуацией, ранее возникшей в «Ред Булл»

Канадский гонщик, чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв высказался о положении дел в команде «Мерседес», обратив внимание на соперничество Джорджа Расселла с более опытным напарником Льюисом Хэмилтоном. Вильнёв также провёл аналогию текущей ситуации в «Мерседесе» с ситуацией в «Ред Булл» в 2014 году, когда за команду выступали Даниэль Риккардо и Себастьян Феттель.

«Это удивительно. Год назад он был новичком, придя из “Уильямса“, и всё, что от него требовалось — это переиграть Льюиса и не слишком сильно сосредотачиваться на победах, так что ему было гораздо легче. Льюису необходимо было реагировать на то, что он проиграл чемпионат годом ранее и внезапно оказался за рулём болида, на котором нельзя легко побеждать. Думаю, его немного задела победа Джорджа, и ему потребовалось время, чтобы отреагировать, что облегчило жизнь Джорджу. В этом году всё было немного иначе, потому что Льюис вернулся, понимая, что ему придётся работать так же, как в начале своей карьеры, и это немного изменило баланс.

Джордж думал, что он теперь впереди Льюиса, потому что является одним из победителей. Его мышление изменилось. В прошлом году положение Расселла было похоже на положение Даниэля Риккардо в паре с Себастьяном Феттелем в “Ред Булл“ в 2014 году. Всё, что Риккардо нужно было делать, — это заниматься своим делом, не заботясь о том, насколько хороша команда. Его задачей было победить Феттеля, тогда как немец пытался переродиться, чтобы идти вперёд и выигрывать гонки, что заставляло его ехать медленнее. Благодаря этому Риккардо был хорош, то же самое произошло между Расселлом и Хэмилтоном в прошлом году», — заявил Вильнёв в интервью PlanetF1.