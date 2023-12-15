Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Porsche не сможет продавать свою самую популярную машину в Европе

Porsche не сможет продавать свою самую популярную машину в Европе
Porsche Macan
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Porsche вынуждена отказаться от продаж Macan на европейском рынке — причиной тому стало несоответствие электронной начинки автомобиля новым требованиям регулятора, сообщает издание Automotive News Europe.

Речь идёт о новых требованиях к кибербезопасности электронных систем автомобилей, которые вступят в силу 1 июля 2024 года. Программное обеспечение Macan не соответствует этим требованиям, а обновления начинки обойдутся производителю слишком дорого. В итоге решено отказаться от продаж машины на континенте.

В то же время в Porsche отмечают, что продолжат производить Macan в Лейпциге, но для других рынков.

Издание Car Buzz отмечает, что Macan — самая популярная модель Porsche в этом году. К концу октября 2023 года в странах Евросоюза было продано 19 799 таких машин. В то же время в США за весь 2022 год продано менее 16 тысяч Macan.

Материалы по теме
Tesla отзывает два миллиона машин. Власти США требуют переделать автопилот
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android