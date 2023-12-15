Porsche не сможет продавать свою самую популярную машину в Европе

Компания Porsche вынуждена отказаться от продаж Macan на европейском рынке — причиной тому стало несоответствие электронной начинки автомобиля новым требованиям регулятора, сообщает издание Automotive News Europe.

Речь идёт о новых требованиях к кибербезопасности электронных систем автомобилей, которые вступят в силу 1 июля 2024 года. Программное обеспечение Macan не соответствует этим требованиям, а обновления начинки обойдутся производителю слишком дорого. В итоге решено отказаться от продаж машины на континенте.

В то же время в Porsche отмечают, что продолжат производить Macan в Лейпциге, но для других рынков.

Издание Car Buzz отмечает, что Macan — самая популярная модель Porsche в этом году. К концу октября 2023 года в странах Евросоюза было продано 19 799 таких машин. В то же время в США за весь 2022 год продано менее 16 тысяч Macan.