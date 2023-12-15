Джеймс Ваулз назвал аспект, в котором Тото Вольфу нет равных

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о главе «Мерседеса» Тото Вольфе. Ранее Ваулз на протяжении девяти лет работал в немецком коллективе под руководством Вольфа.

«Сила Тото Вольфа в том, что он невероятно хорошо разбирается в финансовых показателях организации и в том, как их правильно структурировать.

Увеличение количества спонсоров, рост организации и даже развитие спорта в целом – я действительно не думаю, что кто-то способен делать это лучше, чем он. И некоторым вещам мне посчастливилось научиться у Тото. Теперь я взял их на вооружение.

Он также очень хорошо вписался в культуру, которая уже существовала до того, как он присоединился к команде, которая была взращена предыдущим поколением высшего руководства. Эта культура основывается на отношении к неудачам и многом другом», — приводит слова Ваулза Motorsport Week.