Риккардо рассказал, что даёт ему и команде конкуренция с Цунодой

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался о конкуренции с партнёром по команде Юки Цунодой.

«Меня не было в команде в первой части сезона. То, как команда изменила ситуацию, впечатляет, и, очевидно, обновления помогли. Мне хотелось бы думать, что наша борьба с Юки немного подтолкнула друг друга стать лучше. И это было позитивно для команды.

Поэтому я думаю, что команда может быть рада переходу в следующий сезон. Конечно, было бы неплохо стать седьмыми, но несколько гонок назад мы говорили о том, что можем финишировать 10-ми.

Так что седьмое место в Кубке конструкторов было бы своего рода бонусом. Это даёт нам надежду на возможности для борьбы в следующем сезоне», — приводит слова Риккардо Racingnews365.