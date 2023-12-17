Хельмут Марко рассказал, планирует ли он работать в «Ред Булл» после 2024 года

Советник «Ред Булл», 80-летний австриец Хельмут Марко поделился планами на своё будущее. Отметим, что контракт Марко о сотрудничестве с доминирующей командой «Королевских гонок» рассчитан до конца 2024 года.

«Существуют разные тенденции и варианты. Вопрос о решении по-прежнему открыт, учитывая и то, что я буду делать по истечении контракта. Мой текущий контракт рассчитан до конца 2024 года. Это сложный вопрос.

Конечно, передо мной есть обязательства перед “Ред Булл“ и Максом Ферстаппеном. Тем не менее, финальное решение должно быть верным. Ещё ничего не решено», — сказал Марко в интервью OE24.

Ожидается, что единоличным руководителем «Ред Булл» станет Кристиан Хорнер, который занимает должность в правлении команды с её основания в 2005 году.