Расселл: не испытывал такого давления, когда отсиживался по ходу чемпионата

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, который перед сезоном-2022 покинул «Уильямс» и пошёл на повышение в одну из главных команд Формулы-1, сравнил уровень психологического давления и высказался о конкуренции с напарником Льюисом Хэмилтоном.

«Вне всяких сомнений, в психологическом плане это был самый сложный сезон из всех. Было необходимо приходить в себя после упущенных возможностей, неудачных результатов и ошибок. Думаю, это тот момент, когда ты самостоятельно мотивируешь себя. Я мог бы с комфортом приподнять ногу с педали газа и ехать на 1% ниже своего предела, сесть перед вами и сказать, что не допущу ни одной ошибки. Вероятно, когда я отсиживался по ходу чемпионата, не испытывал такого давления, как сейчас.

Я намеренно пытаюсь продвинуться дальше, и меня не устраивает быть на одном уровне с моим напарником по команде в квалификации или что-то в этом роде. Не хочу, чтобы было так, как в 2022 году, когда мы были очень равны на протяжении всего сезона. Я хочу быть впереди, и это то, на что я себя мотивирую», — заявил Расселл в интервью Motor Sport Magazine.