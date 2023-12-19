Актёр из «Звёздных войн» продал уникальный Porsche 1972 года за $ 166 тыс.

Уникальный Porsche 911T Targa 1972 года, который ранее принадлежал актёру Юэну МакГрегору, прежде всего известному по роли Оби-Вана Кеноби в серии фильмов «Звёздные войны», продан за $ 166 тыс. Сделка состоялась на онлайн-площадке Bring a Trailer.

Porsche 911T Targa 1972 года Фото: Bring a Trailer

Известно, что автомобиль простоял в гараже несколько десятилетий, но в 2019 году был восстановлен и попал к МакГрегору в 2020-м. Под капотом у машины 2,4-литровый оппозитный 6-цилиндровый двигатель, совмещённый с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Porsche 911T Targa 1972 года Фото: Bring a Trailer

У машины съёмная крыша и передний спойлер в стиле 911S, а интерьер исполнен в ретро-стиле, при этом в машине установлен Bluetooth, USB-разъёмы для зарядки и другие современные системы.

Салон Porsche 911T Targa Фото: Bring a Trailer

Отметим, что Юэн МакГрегор известен тем, что коллекционирует ретро-автомобили. Так, в коллекции актёра есть Buick 1927 года и Rolls-Royce Silver Cloud II 1960-го.