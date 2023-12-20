В Великобритании Porsche 1993 года превратили в электромобиль

Тюнинг-ателье Everrati, специализирующееся на восстановлении раритетных автомобилей и переводе их на электроэнергию, показало свой новый проект — Everrati RSR, представляющий собой Porsche 964 RSR 3.8 1993 года с электромотором.

Автомобиль получил карбоновый кузов, повторяющий облик 964-й модели Porsche, и обновлённые аэродинамические элементы, а также облегчённые колёса. При этом в Everrati отмечают, что развесовка автомобиля осталась прежней.

Everrati RSR Фото: Everrati

С электрической силовой установкой Everrati RSR разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а вот о максимальной скорости машины авторы не сообщают.

Отметим, что это уже не первый проект Everrati на базе машин Porsche — ранее в ателье подготовили электрическое купе 911, а также кабриолет той же модели. В портфолио Everrati также есть Land Rover, Mercedes-Benz SL W113 Pagoda и Superperformance GT40 — электрическая версия легендарного Ford GT40.

Добавим, что в январе на аукцион Barrett-Jackson будет выставлен другой необычный электромод — Pontiac GTO 1966 года с электромотором от Tesla Model 3 Performance.