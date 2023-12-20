Алонсо побил рекорд круга на своём картодроме в Испании

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо рассказал о своём времяпрепровождении в межсезонье.

Алонсо посетил собственный картодром, расположенный в испанском регионе Астурия, и провёл тренировочную сессию.

«Тренировочный день и рекорд круга. Державшийся с 2017 года… Казалось невозможным приблизиться ко времени прошедшего здесь чемпионата Европы, но сегодня это получилось. Спасибо», — написал Алонсо в социальных сетях.

Фото: из личного архива Фернандо Алонсо

Фото: из личного архива Фернандо Алонсо

Фото: из личного архива Фернандо Алонсо

Напомним, 42-летний Алонсо стал четвёртым по итогам минувшего чемпионата Формулы-1. Испанец, восемь раз оказывавшийся на подиуме, набрал одинаковое число очков с Шарлем Леклером из «Феррари», но по ряду дополнительных критериев оказался впереди.