Auto Motor und Sport: Visa станет титульным спонсором «Альфа Таури»

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» заключила титульное спонсорское соглашение с американской компаний Visa, предоставляющей услуги проведения платёжных операций. Об этом информирует издание Auto Motor und Sport.

Напомним, ранее также сообщалось о том, что «Альфа Таури» может сотрудничать с компаниями Cash App и Tudor Watches.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 25 очков. Трофей достался австрийской команде «Ред Булл», на счету которой оказалось 860 очков. Её ближайший преследователь, немецкая команда «Мерседес», набрала 409 баллов. Тройку сильнейших замкнул гоночный коллектив из Италии «Феррари». На счету «Скудерии» 406 очков.