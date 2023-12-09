«Ред Булл» и «Альфа Таури» могут сломать Формулу-1. Власти верят, что этого не будет

В последние годы Формула-1 далеко продвинулась в вопросе ограничения расходов — оно, по задумке авторов регламента, должно обеспечить более равную и непредсказуемую борьбу. В данный момент команды ограничены не только в количестве денег, которые они вправе потратить на создание машины, но также во времени работы в аэродинамической трубе и с инструментами CFD.

Однако у этих ограничений есть и обратная сторона — их довольно легко обойти, если найти союзников и обмениваться с ними данными. Причём паре команд даже договариваться друг с другом не надо: «Ред Булл» и «Альфа Таури» уже много лет принадлежат одной компании.

В паддоке видят в этом возможную проблему — и даже обратились в ФИА за разъяснениями. В федерации уверены, что ни «Ред Булл», ни «Альфа Таури» не нарушают правил — и намекают, что есть и другие пары близких друг к другу команд. Тем не менее вскоре в ФИА обещают выпустить подробный гайдлайн с разъяснениями, в каким формах сотрудничество законно, а что нарушает регламент.

ФИА держит руку на пульсе

В новейшей истории Формулы-1 уже есть доказанный случай сотрудничества двух команд, вышедший за рамки регламента. В 2020 году команда «Рейсинг Пойнт», сейчас выступающая как «Астон Мартин», использовала чертежи «Мерседеса» для создания RP20. Доказать факт передачи данных удалось благодаря внутреннему устройству воздуховодов тормозов, которые точно повторяли друг друга — просто «подсмотреть и повторить» такое нереально. Правда, наказана «Рейсинг Пойнт» была лишь 15 очками в Кубке конструкторов — из-за них команда заняла не третье место, а четвёртое. Впрочем, в ФИА признают, что сейчас ситуация иная.

«Для команд главный стимул к сотрудничеству — это не обмен компонентами и даже не совместная работа в аэродинамической трубе. Достаточно общаться друг с другом в Zoom и делиться информацией — даже если одна из команд в Великобритании, а другая — в Аргентине, — рассказал в интервью Total-Motorsport Николас Томбасис, директор ФИА по гонкам машин с открытыми колёсами. — При этом мы не можем и не намерены следить за людьми на постоянной основе. Я не думаю, что такого рода сотрудничество произойдёт, но мы в любом случае должны быть готовы предотвратить его».

Николас Томбасис и руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер Фото: Red Bull Content Pool

По словам Томбасиса, ФИА регулярно проверяет команды, но в то же время признаёт, что это один из самых сложных процессов в организации чемпионата. «Команды, которые связаны друг с другом, мы проверяем намного тщательнее, чем полностью независимых участников. Это один из самых трудных аспектов работы. Вскоре мы выпустим новые гайдлайны, которые помогут командам лучше понять, как убедить нас в своей независимости», — говорит он.

При этом если говорить об «Альфа Таури», то у ФИА вопросов к команде нет. «В «Альфа Таури» используют совершенно иные аэродинамические решения, если сравнивать с другой командой. Они очевидно сделали шаг вперёд, но я не думаю, что это результат кооперации, — добавляет Томбасис. — Кроме того, речь не только об этих двух командах — есть и другие, тесно друг с другом связанные». В данном случае Николас прозрачно намекает на «Хаас», часть сотрудников которого буквально расположены в Маранелло, на площадях «Феррари».

А что если?..

Как отмечает сам Томбасис, главная опасность совместной работы формально конкурирующих друг с другом команд не в обмене компонентами, а в обмене опытом. И тот факт, что «Альфа Таури» использует иные элементы аэродинамики, ещё не доказывает, что в Фаэнце пришли к ним самостоятельно, никак не задействуя ресурсы «Ред Булл». В то же время и доказательств обратному никаких нет.

Тем не менее у всех топ-команд есть связанные с ними в той или иной степени сателлиты. Так, например, «Уильямс» уже много лет использует двигатели «Мерседеса», а новым руководителем команды после ухода Йоста Капито стал Джеймс Ваулз — бывший главный стратег немцев. Это само по себе тоже не говорит о том, что «Мерседес» как-то помогает «Уильямсу» и/или пользуется его ресурсами, однако это лишь подчёркивает, что ФИА должна предельно тщательно следить за командами и постоянно совершенствовать свои инструменты.

ФИА строго следит за независимостью команд Фото: Red Bull Content Pool

Если позволить грандам свободно делиться со своими союзниками технологиями и информацией, то на решётке останется только шесть команд — и у большинства из них будет по четыре машины на трассе. К тому же на фоне беспрецедентного доминирования, которого «Ред Булл» добился в этом году, пелотон просто разделится на группы: первые четыре позиции останутся за машинами Эдриана Ньюи, а всем остальным останется бороться лишь за пятое место.

В случае такого развития событий Формула-1 окончательно сломается и потеряет всякий интерес болельщиков, вслед за которыми из спорта уйдут и спонсоры. Промоутерам придётся придумывать всё больше хитростей типа перевёрнутой стартовой решётки, но в конце концов организаторы просто придут к единому шасси, а «Большие призы» станут своего рода европейским IndyCar. Именно поэтому ФИА необходимо действительно тщательно следить за командами — не ради того, чтобы помешать «Альфа Таури», а ради Формулы-1 в целом.