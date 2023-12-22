Тото Вольф: не ожидал испытать такое сильное чувство от второго места

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему считает второе место команды в Кубке конструкторов по итогам минувшего сезона Формулы-1 неоднозначным результатом.

«С точки зрения восприятия, если бы вы спросили меня в начале сезона, я бы сказал, что не очень важно, финишируем ли мы на втором или третьем месте. Да, у нас будет спортивное преимущество в том, что у нас будет больше времени в аэродинамической трубе на следующий год, чем у «Ред Булл».

Но также есть финансовая составляющая, важная для всего нашего персонала, в виде бонусов. Мне нужно заботиться о каждом члене нашей команды. И поэтому это очень важный компонент, хотя, возможно, со спортивной стороны это не имеет такого большого значения.

Но, финишировав вторым в чемпионате в тот вечер, я почувствовал себя великолепно. Я не ожидал испытать такое сильное чувство. Вы могли видеть подъём морального духа и эмоций, охвативших команду, и это было важно», — приводит слова Вольфа Racingnews365.