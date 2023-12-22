Ферстаппен рассказал, как отпраздновал победу на Гран-при Лас-Вегаса в пустом клубе

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о необычном праздновании своей победы на Гран-при Лас-Вегаса в завершившемся сезоне.

«Я приехал в клуб, и он был пустым. Было уже поздно. Я думаю, люди тусили всю неделю и просто устали. Но на самом деле всё закончилось великолепно, потому что я был с друзьями и семьёй. Больше никто не праздновал. Это было больше похоже на частный клуб», – сказал Ферстаппен в подкасте Red Bull.

Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно. Макс добыл его по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.