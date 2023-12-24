«Это болезненно». Окон — о сравнении с Ферстаппеном и Леклером

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о своём развитии в Формуле-1 на фоне Макса Ферстаппена и Шарля Леклера, плечом к плечу с которыми прокладывал свой путь в «королеву автоспорта» с молодёжных серий.

«Да, это довольно болезненно (сравнение с Ферстаппеном и Леклером. — Прим. «Чемпионата»). Но я по-прежнему продолжаю работать таким образом, словно в каждый уикенд у нас есть шанс на победу и подиум. Приходится корректировать свои цели, но моя основная цель – выжимать максимум из своей машины на каждом Гран-при.

Я верю, что если продолжу усердно работать и хорошо выступать на трассе, то моё время ещё придёт. И что однажды у меня появится машина, за рулём которой я смогу бороться за победы в чемпионате и победы в гонках.

Я рос вместе с ребятами, которые сейчас лидируют в Формуле-1, – с Шарлем и Максом. И я знаю, на что способен на самом деле. Вообще, я никогда не предполагал, что мы все сможем попасть в Формулу-1. Наверное, именно поэтому нам это и удалось. Ведь, если ты начнёшь заранее представлять себе, как выступаешь в Формуле-1, у тебя ничего не получится. Возможно, также сыграло свою роль и то, что в нашем соперничестве ещё с картинга мы подбадривали друг друга и двигались вперёд. Поколение получилось очень сильным, и я рад видеть, что мы все оказались в Формуле-1», — приводит слова Окона Racingnews365.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 Окон занял 12-е место в общем зачёте пилотов, набрав 58 очков.