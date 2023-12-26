Тото Вольф – о Рождестве в Великобритании: в Австрии у нас нет этих странных вещей

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о рождественских традициях в Великобритании, сравнив их с обычаями в Австрии, откуда он родом.

«Знаете, в Австрии мы ведём себя немного по-другому. У нас нет этих странных рождественских вещей, которые есть здесь, на острове. Мы не носим все эти свитера. Они выглядят действительно хорошо, но у нас их нет. Носим ли мы ледерхозе (вопрос был задан Льюисом Хэмилтоном; ледерхозе – кожаные штаны, национальная одежда баварцев и тирольцев. – Прим. «Чемпионата»)? Нет, для них слишком холодно. Я ношу их летом», —сказал Вольф на канале Mercedes-AMG Petronas Formula One Team в YouTube.

Ранее Тото назвал область, в которой «Мерседес» проигрывал конкурентам в годы доминирования.