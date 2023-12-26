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Окон пожаловался на мероприятия, отвлекавшие его от гонок

Окон пожаловался на мероприятия, отвлекавшие его от гонок
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Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о том, что он собирается измениться в сезоне-2024. Эстебан намерен сосредоточиться сугубо на гонках, чтобы улучшить свои результаты.

«Я собираюсь действовать так, как 2022 году, когда у меня не было нормальной жизни, я всецело был занят только гонками. В прошлом сезоне мы много на что отвлекались, у нас было много разного рода маркетинговой активности за пределами гоночных трасс. Теперь это изменится. В 2024-м у нас вновь будет правильный настрой, и мы полностью сосредоточимся только на гонках», – цитирует Окона издание Speedcafe.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон сумел набрать 58 очков. Он занял итоговое 12-место в личном зачёте пилотов.

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