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«У него не было поддержки». Херберт — о критике Переса со стороны «Ред Булл»

«У него не было поддержки». Херберт — о критике Переса со стороны «Ред Булл»
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Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о том, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес недополучал поддержку от своей команды по ходу сезона-2023.

«Помню, что критика Переса со стороны «Ред Булл» была довольно серьёзной. Ближе к концу сезона ситуация немного улучшилась и критика сменилась на поддержку. Пожалуй, его следовало поддержать, когда дела шли не лучшим образом. Серхио выступает в паре с одним из лучших пилотов в истории Формулы-1, и это очень тяжело.

Команды всегда ожидают, что ты будешь вблизи напарника в паре десятых. А если же речь идёт о разнице в секунду, ситуация становится патовой. У него не было поддержки, и это осложнило ему жизнь», – приводит слова Херберта Daily Express.

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