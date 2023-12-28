«Не уверен, что Тото разрешит». Расселл раскрыл, каким спортом хочет заняться зимой

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что во время зимнего перерыва в Формулы-1 хотел бы покататься на лыжах. Разрешение на это он должен получить от руководителя команды Тото Вольфа.

«Мне нужно спросить разрешения у Тото, но я действительно хочу покататься на лыжах. Хотя я не слишком уверен, дадут ли мне это разрешение. Но на самом деле я рассудителен, когда речь заходит о спорте вне гонок. Я не из тех, кто будет спускаться с лыжного склона во весь опор. Даже когда я тренируюсь на велосипеде, я устанавливаю ограничение в 55 км/ч. Выброс адреналина был бы огромным, но мне это не нужно, ведь у меня есть 25 гоночных уикендов в году», — приводит слова Расселла Motor Sport Magazine.