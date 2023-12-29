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Адвокат Шумахера назвал рекордный штраф СМИ, выплаченный семье Михаэля за кликбейт

Адвокат Шумахера назвал рекордный штраф СМИ, выплаченный семье Михаэля за кликбейт
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Адвокат Феликс Дамм, защищающий интересы семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, ответил на вопрос по поводу штрафов, которые выплачивали различные издания семье Шумахера за некорректные материалы о прославленном гонщике.

«В случае серьёзных нарушений закона, помимо запрета на повторные публикации, возникает требование о взыскании денежной компенсации. Например, когда на обложке одного журнала появилась фраза «Его больше нет с нами», возникло впечатление, будто Михаэль Шумахер скончался. За это предложение издателю пришлось заплатить штраф в размере € 100 тыс. Я не знаю ни одного случая, когда за какую-то подобную публикацию пришлось бы заплатить более высокую денежную компенсацию», — приводит слова Дамма LTO.

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