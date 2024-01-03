Оскар Пиастри высказался о целях на сезон Формулы-1 2024 года

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мыслями о прошедшем сезоне Формулы-1, а также высказался о сезоне 2024 года, в котором будет проведено 24 Гран-при.

«Очевидно, что мы завершили 2023 год на довольно хорошем месте с конкурентоспособной машиной. Надеюсь, в 2024-м будет нечто похожее, если не лучше. Такова цель.

Что касается меня, то у меня есть год опыта в Формуле-1. Я побывал на всех трассах, кроме Китая, так что абсолютно новых трасс не будет. Надеюсь, с самого начала всё будет складываться немного комфортнее, немного естественнее. Нужно будет просто продолжать делать то же самое. У меня есть несколько чётких целей, к которым я буду стремиться», — приводит слова Пиастри MSN.