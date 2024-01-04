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Фернандо Алонсо: волшебной палочки для разработки автомобиля не существует

Фернандо Алонсо: волшебной палочки для разработки автомобиля не существует
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о причинах снижения результатов команды во второй половине сезона.

«Я думаю, что это небольшое следствие развития машины. Но эти условия одинаковые для всех. Когда вы пытаетесь добиться от машины дополнительной производительности, вам приходится жертвовать некоторыми областями, чтобы получить преимущество в других, поэтому вы начинаете сужать окно настроек.

«У нас есть несколько новых идей на предстоящий сезон, и, думаю, всё должно быть лучше. Есть чёткие признаки того, что некоторые области автомобиля работали неэффективно в течение некоторого времени.

Теперь, со всеми экспериментами и знаниями минувшего года, мы считаем, что лучше понимаем направление развития автомобиля, но эти вещи постоянно меняются. Я не думаю, что существует волшебная палочка для разработки автомобиля, иначе это было бы очень легко для всех.

Но то, чему вы, возможно, доверяете сейчас, через шесть месяцев может уже устареть, поэтому нам нужно быть начеку», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

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