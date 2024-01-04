Возрождённая «Волга» получит современный облик

Заместитель председателя правительства Российской Федерации и министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров заявил, что возрождённый автомобиль «Волга» получит обновлённую внешность.

«Это абсолютно современный облик. Логотип известен всему миру — с оленем. А что касается решётки радиатора, наверное, какая-то реплика с точки зрения напоминания о предыдущих легковых автомобилях может быть», — сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Также министр отметил, что все договорённости по возобновлению производства «Волги» находятся на финальной стадии, а в проекте участвуют зарубежные партнёры.

Ранее Денис Мантуров рассказал, что первый собранный экземпляр обновлённой «Волги» должен появиться в середине 2024 года.