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Возрождённая «Волга» получит современный облик

Возрождённая «Волга» получит современный облик
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации и министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров заявил, что возрождённый автомобиль «Волга» получит обновлённую внешность.

«Это абсолютно современный облик. Логотип известен всему миру — с оленем. А что касается решётки радиатора, наверное, какая-то реплика с точки зрения напоминания о предыдущих легковых автомобилях может быть», — сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Также министр отметил, что все договорённости по возобновлению производства «Волги» находятся на финальной стадии, а в проекте участвуют зарубежные партнёры.

Ранее Денис Мантуров рассказал, что первый собранный экземпляр обновлённой «Волги» должен появиться в середине 2024 года.

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