Racingnews365: Хельмут Марко продлил контракт с «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подписал новый контракт с австрийской командой. Об этом информирует Racingnews365. Сообщается, что соглашение было пролонгировано на три года.

Отметим, что в настоящий момент Марко 80 лет. В 2023 году не раз сообщалось, что Хельмут может уйти из австрийского гоночного коллектива. Сам Марко говорил, что чувствует в себе силы занимать свой пост и дальше.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам сезона Формулы-1 2023 года. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен. По окончании сезона на счету австрийского гоночного коллектива набралось 860 очков.

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