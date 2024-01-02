Что случится в Ф-1 в 2024 году: Ферстаппен — 4-кратный, Хэмилтон победит, команды заноют

Пока в Формуле-1 команды оставляют позади праздничную передышку и возобновляют подготовку к презентациям и тестам, мы спрогнозировали, какие важнейшие события произойдут в новом сезоне чемпионата мира.

Пишите в комментариях, чего вы ждёте в Формуле-1 в 2024 году!

Макс Ферстаппен станет четырёхкратным чемпионом мира

Сорри, но начинаем вот так скучно и в лоб. На данный момент у нас нет никаких оснований ожидать, что по итогам сезона-2024 Ферстаппен не сравняется по числу титулов с Простом и Феттелем, оставив позади Кларка, Лауду, Сенну и других. Сомнительно, что инженеры «Ред Булл» внезапно допустят фундаментальную ошибку при развитии машины: за Ньюи и компанией такого ранее почти не водилось, а технический регламент фактически не изменился.

Да, «Мерседес», «Феррари» и все остальные, вероятно, сумеют прибавить, но пока с трудом верится, что даже такие топ-команды возьмут и резко отыграют всё отставание от «быков». Приблизятся и не позволят «Ред Булл» так же доминировать — да. Отберут титулы — вряд ли. Не сильно верим и во внутреннюю конкуренцию со стороны Переса. Но об этом дальше…

Серхио Перес не сохранит место в «Ред Булл» на 2025 год

Сомневаемся, что мексиканец решит все свои проблемы в квалификации и сможет стабильно выступать так же, как на старте сезона-2023. На фоне прогресса со стороны соперников «Ред Булл» Хорнер, Марко и компания начнут тревожиться, что Серхио тянет «быков» вниз — и в такой ситуации Чеко вряд ли получит предложение о новом контракте. И после этого решит покинуть чемпионат и сосредоточиться на семейной жизни.

Кто заменит Серхио? О, тут нас ждёт увлекательная борьба между Риккардо, Цунодой, а может, и неожиданными кандидатами вроде Сайнса, Албона или даже Алонсо. Пусть трансферный рынок 2024 года подарит нам сюрпризы и дикие слухи!

Фернандо Алонсо продлит контракт с «Астон Мартин»

И всё же мы думаем, что «Ред Булл» не позовёт звёздного ветерана, а сам Фернандо ещё на парочку лет продлится в своей нынешней команде. Таким образом, Алонсо вознамерится выступать за «Астон Мартин» в 44 года и встретить с ней новую эру — технический регламент сезона-2026 и моторы «Хонда».

Льюис Хэмилтон одержит первую победу в Гран-при за три сезона

Восьмого чемпионства от легенды «Мерседеса» пока не ждём (это реалистичнее в 2025-м или даже в 2026-м), но пора бы уже Льюису победить впервые с Гран-при Саудовской Аравии — 2021. Немцы наконец оставили позади тупиковую концепцию машины, за создание нового болида отвечает Джеймс Эллисон, богатые ресурсы на месте, а сам Хэмилтон в прошедшем сезоне сумел задвинуть Джорджа Расселла на вторые роли — ну, хотя бы в гонках. В общем, всё говорит о том, что хотя бы разок Льюис должен добиться победы. А мы будем надеяться, что на практике Хэмилтон подарит сразу несколько ярких дуэлей с Ферстаппеном.

Новый формат спринтерских гонок Ф-1 снова окажется спорным

Владельцы Формулы-1 и ФИА уже пообещали, что подготовят в наступившем году обновлённый формат уикендов Гран-при со спринтерскими гонками. Представители Ф-1 клятвенно заверили, что на сей раз постараются всё предусмотреть и не принимать поспешных решений — и вот тогда болельщики точно останутся довольны, а пилоты и команды не будут обращать внимания на странные моменты. Может, понравится даже главному критику спринтов Максу Ферстаппену.

Вот только что-то подсказывает, что затея может не удаться — в пользу такого варианта говорят предыдущие решения ФИА и Ф-1, которые раз за разом вызывали вопросы. Поговаривают, что сейчас организаторы склоняются к введению в спринте реверсивных решёток — решение любопытное, гонки будут интересными, но тогда надо отказываться от квалификаций к спринту, иначе там нас ждут поддавки с попыткой организовать себе наиболее выгодную стартовую позицию. Возникает море вопросов насчёт оптимального тайминга уикенда — чтобы и пятница оставалась интересной, и режим закрытого парка не мешал пилотам и инженерам подобрать более-менее оптимальные настройки (да, без такой возможности получается даже веселее, но уж как-то слишком искусственно). В общем, ждём новых правил с надеждой, но и с тревогой.

Чемпион Формулы-2 вновь не получит места в Ф-1

Вангуем, что нас ждут очередные обсуждения о сломанной лестнице для талантливых гонщиков. Пелотон Ф-1 продолжит стареть, руководители команд и дальше будут предпочитать взять кого-то поопытнее, пока на горизонте не появится талант уровня Оскара Пиастри. А среди пилотов Ф-2 сезона-2024 с австралийцем можно сравнить разве что Андреа Кими Антонелли и, с натяжкой, Оливера Бермана. Но британец допускал в прошедшем сезоне слишком много ошибок, так что ещё посмотрим, есть ли у него и «Феррари» шансы соблазнить «Хаас» (а больше сажать Олли некуда).

Что же до Антонелли, то это, вероятно, единственный пилот, который способен испортить наш прогноз. Талант итальянца неоспорим, но сумеет ли он адаптироваться к Формуле-2 после резкого прыжка из ФРЕКА и с ходу показать результат? Только блестящие выступления Кими в дебюте могут позволить ему уже в 2025-м очутиться в условном «Уильямсе» (да и то потребуется, чтобы либо Логан Сарджент вновь провалился, либо Алекса Албона увели конкуренты).

Команды Ф-1 будут ныть насчёт успехов «Альфа Таури»

Велик шанс, что в наступающем сезоне Формулы-1 «Альфа Таури» (ну, или как там будет называться вторая команда «Ред Булл») существенно прибавит и станет одним из лидеров группы середняков. Ожидается, что «телята» возьмут как никогда много компонентов от чемпионской машины, что, по логике, приведёт к прыжку вверх. Пример мы уже видели на излёте 2023-го, когда «Альфа Таури» позаимствовала заднюю подвеску «быков» и иногда претендовала на высочайшие позиции.

Если коллектив из Фаэнцы правда начнёт наступать на пятки условной «Альпин», то предположим, что «настоящие» середняки не будут молчать и потребуют изменить технический регламент Ф-1 — сократив возможности для обмена технологиями и готовыми деталями. Похожие предложения звучали каждый раз, когда начинал слишком сильно выступать «Хаас», так что будет даже странно, если в 2024-м вдруг обойдётся без жалоб.

Будут новые разборки с участием президента ФИА

На излёте 2023 года Мохаммед бен Сулайем не удержался от запуска крайне спорной истории с расследованием в адрес Тото Вольфа и его жены Сьюзи — мол, не обмениваются ли босс «Мерседеса» и руководитель женской Академии Ф-1 некими секретными данными? Скандал вроде бы смогли замять, но он лишний раз показал: спокойная размеренная работа и разборки исключительно за сценой — это не про стиль управления бен Сулайема.

Президенту ФИА словно жизненно важно оказываться на главных страницах газет и интернет-порталов, демонстрировать собственную значимость. В такой ситуации почти неизбежны новые споры в 2024-м. Тем более что потенциальных поводов хватает: судьба «Андретти» в Формуле-1, технический регламент 2026 года, новый Договор согласия… Боимся, скандалам быть.