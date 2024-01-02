Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Гоночные прогнозы на 2024 год: Ферстаппен — чемпион, Перес уйдёт из «Ред Булл», Хэмилтон выиграет Гран-при

Что случится в Ф-1 в 2024 году: Ферстаппен — 4-кратный, Хэмилтон победит, команды заноют
Евгений Кустов
Что случится в Ф-1 в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии
А президент ФИА не сможет сдержаться и снова спровоцирует какой-нибудь скандал.

Пока в Формуле-1 команды оставляют позади праздничную передышку и возобновляют подготовку к презентациям и тестам, мы спрогнозировали, какие важнейшие события произойдут в новом сезоне чемпионата мира.

Пишите в комментариях, чего вы ждёте в Формуле-1 в 2024 году!

Макс Ферстаппен станет четырёхкратным чемпионом мира

Сорри, но начинаем вот так скучно и в лоб. На данный момент у нас нет никаких оснований ожидать, что по итогам сезона-2024 Ферстаппен не сравняется по числу титулов с Простом и Феттелем, оставив позади Кларка, Лауду, Сенну и других. Сомнительно, что инженеры «Ред Булл» внезапно допустят фундаментальную ошибку при развитии машины: за Ньюи и компанией такого ранее почти не водилось, а технический регламент фактически не изменился.

Да, «Мерседес», «Феррари» и все остальные, вероятно, сумеют прибавить, но пока с трудом верится, что даже такие топ-команды возьмут и резко отыграют всё отставание от «быков». Приблизятся и не позволят «Ред Булл» так же доминировать — да. Отберут титулы — вряд ли. Не сильно верим и во внутреннюю конкуренцию со стороны Переса. Но об этом дальше…

Материалы по теме
Рейтинг: 16 лучших гонщиков 2023 года. Решите, кто же действительно сильнейший!
Рейтинг
Рейтинг: 16 лучших гонщиков 2023 года. Решите, кто же действительно сильнейший!

Серхио Перес не сохранит место в «Ред Булл» на 2025 год

Сомневаемся, что мексиканец решит все свои проблемы в квалификации и сможет стабильно выступать так же, как на старте сезона-2023. На фоне прогресса со стороны соперников «Ред Булл» Хорнер, Марко и компания начнут тревожиться, что Серхио тянет «быков» вниз — и в такой ситуации Чеко вряд ли получит предложение о новом контракте. И после этого решит покинуть чемпионат и сосредоточиться на семейной жизни.

Кто заменит Серхио? О, тут нас ждёт увлекательная борьба между Риккардо, Цунодой, а может, и неожиданными кандидатами вроде Сайнса, Албона или даже Алонсо. Пусть трансферный рынок 2024 года подарит нам сюрпризы и дикие слухи!

Материалы по теме
5 гонщиков Формулы-1, которым грозит увольнение в 2024 году
5 гонщиков Формулы-1, которым грозит увольнение в 2024 году

Фернандо Алонсо продлит контракт с «Астон Мартин»

И всё же мы думаем, что «Ред Булл» не позовёт звёздного ветерана, а сам Фернандо ещё на парочку лет продлится в своей нынешней команде. Таким образом, Алонсо вознамерится выступать за «Астон Мартин» в 44 года и встретить с ней новую эру — технический регламент сезона-2026 и моторы «Хонда».

Материалы по теме
Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже всех в 2023 году, а кто — лучше? Решаете вы!
Рейтинг
Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже всех в 2023 году, а кто — лучше? Решаете вы!

Льюис Хэмилтон одержит первую победу в Гран-при за три сезона

Восьмого чемпионства от легенды «Мерседеса» пока не ждём (это реалистичнее в 2025-м или даже в 2026-м), но пора бы уже Льюису победить впервые с Гран-при Саудовской Аравии — 2021. Немцы наконец оставили позади тупиковую концепцию машины, за создание нового болида отвечает Джеймс Эллисон, богатые ресурсы на месте, а сам Хэмилтон в прошедшем сезоне сумел задвинуть Джорджа Расселла на вторые роли — ну, хотя бы в гонках. В общем, всё говорит о том, что хотя бы разок Льюис должен добиться победы. А мы будем надеяться, что на практике Хэмилтон подарит сразу несколько ярких дуэлей с Ферстаппеном.

Материалы по теме
«Это катастрофа». Почему Расселл ещё даст бой Хэмилтону, несмотря на слабый сезон
«Это катастрофа». Почему Расселл ещё даст бой Хэмилтону, несмотря на слабый сезон

Новый формат спринтерских гонок Ф-1 снова окажется спорным

Владельцы Формулы-1 и ФИА уже пообещали, что подготовят в наступившем году обновлённый формат уикендов Гран-при со спринтерскими гонками. Представители Ф-1 клятвенно заверили, что на сей раз постараются всё предусмотреть и не принимать поспешных решений — и вот тогда болельщики точно останутся довольны, а пилоты и команды не будут обращать внимания на странные моменты. Может, понравится даже главному критику спринтов Максу Ферстаппену.

Вот только что-то подсказывает, что затея может не удаться — в пользу такого варианта говорят предыдущие решения ФИА и Ф-1, которые раз за разом вызывали вопросы. Поговаривают, что сейчас организаторы склоняются к введению в спринте реверсивных решёток — решение любопытное, гонки будут интересными, но тогда надо отказываться от квалификаций к спринту, иначе там нас ждут поддавки с попыткой организовать себе наиболее выгодную стартовую позицию. Возникает море вопросов насчёт оптимального тайминга уикенда — чтобы и пятница оставалась интересной, и режим закрытого парка не мешал пилотам и инженерам подобрать более-менее оптимальные настройки (да, без такой возможности получается даже веселее, но уж как-то слишком искусственно). В общем, ждём новых правил с надеждой, но и с тревогой.

Материалы по теме
Формула-1 не учится на ошибках? К любимой новинке владельцев новые вопросы
Формула-1 не учится на ошибках? К любимой новинке владельцев новые вопросы

Чемпион Формулы-2 вновь не получит места в Ф-1

Вангуем, что нас ждут очередные обсуждения о сломанной лестнице для талантливых гонщиков. Пелотон Ф-1 продолжит стареть, руководители команд и дальше будут предпочитать взять кого-то поопытнее, пока на горизонте не появится талант уровня Оскара Пиастри. А среди пилотов Ф-2 сезона-2024 с австралийцем можно сравнить разве что Андреа Кими Антонелли и, с натяжкой, Оливера Бермана. Но британец допускал в прошедшем сезоне слишком много ошибок, так что ещё посмотрим, есть ли у него и «Феррари» шансы соблазнить «Хаас» (а больше сажать Олли некуда).

Что же до Антонелли, то это, вероятно, единственный пилот, который способен испортить наш прогноз. Талант итальянца неоспорим, но сумеет ли он адаптироваться к Формуле-2 после резкого прыжка из ФРЕКА и с ходу показать результат? Только блестящие выступления Кими в дебюте могут позволить ему уже в 2025-м очутиться в условном «Уильямсе» (да и то потребуется, чтобы либо Логан Сарджент вновь провалился, либо Алекса Албона увели конкуренты).

Материалы по теме
Молодые таланты сами себе ломают карьеру. Мечта о Формуле-1 — зло
Молодые таланты сами себе ломают карьеру. Мечта о Формуле-1 — зло

Команды Ф-1 будут ныть насчёт успехов «Альфа Таури»

Велик шанс, что в наступающем сезоне Формулы-1 «Альфа Таури» (ну, или как там будет называться вторая команда «Ред Булл») существенно прибавит и станет одним из лидеров группы середняков. Ожидается, что «телята» возьмут как никогда много компонентов от чемпионской машины, что, по логике, приведёт к прыжку вверх. Пример мы уже видели на излёте 2023-го, когда «Альфа Таури» позаимствовала заднюю подвеску «быков» и иногда претендовала на высочайшие позиции.

Если коллектив из Фаэнцы правда начнёт наступать на пятки условной «Альпин», то предположим, что «настоящие» середняки не будут молчать и потребуют изменить технический регламент Ф-1 — сократив возможности для обмена технологиями и готовыми деталями. Похожие предложения звучали каждый раз, когда начинал слишком сильно выступать «Хаас», так что будет даже странно, если в 2024-м вдруг обойдётся без жалоб.

Материалы по теме
«Ред Булл» и «Альфа Таури» могут сломать Формулу-1. Власти верят, что этого не будет
«Ред Булл» и «Альфа Таури» могут сломать Формулу-1. Власти верят, что этого не будет

Будут новые разборки с участием президента ФИА

На излёте 2023 года Мохаммед бен Сулайем не удержался от запуска крайне спорной истории с расследованием в адрес Тото Вольфа и его жены Сьюзи — мол, не обмениваются ли босс «Мерседеса» и руководитель женской Академии Ф-1 некими секретными данными? Скандал вроде бы смогли замять, но он лишний раз показал: спокойная размеренная работа и разборки исключительно за сценой — это не про стиль управления бен Сулайема.

Президенту ФИА словно жизненно важно оказываться на главных страницах газет и интернет-порталов, демонстрировать собственную значимость. В такой ситуации почти неизбежны новые споры в 2024-м. Тем более что потенциальных поводов хватает: судьба «Андретти» в Формуле-1, технический регламент 2026 года, новый Договор согласия… Боимся, скандалам быть.

Материалы по теме
12 главных скандалов года в Ф-1: жёлтая пресса, медленные судьи и безумный Хельмут Марко
12 главных скандалов года в Ф-1: жёлтая пресса, медленные судьи и безумный Хельмут Марко
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android