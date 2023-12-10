Раскрыт трюк Tesla. Компания преувеличила возможности Cybertruck

Один из пользователей форума Reddit с помощью спутниковых снимков доказал, что нашумевшее видео, на котором Tesla Cybertruck обгоняет Porsche 911, перевозя на прицепе ещё один такой же Porsche, был снят на дистанции длиной в ⅛ мили, что вдвое меньше традиционной для дрэг-рейсинга дистанции в четверть мили.

Пользователь с ником ThatFCBGuy нашёл спутниковые снимки “Сакраменто Рейсвей”, на котором происходили заезды. Из них следует, что на отметке в четверть мили вдоль трассы уже нет трибун — зрительские места расположены чуть дальше середины этого отрезка.

Права на видео принадлежат Tesla. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Tesla.

При этом Tesla указывает в ролике время Cybertruck на четверти мили, а Илон Маск ранее заявлял, что электропикап способен протащить Porsche на “квотере” быстрее, чем та едет сама.

Отмечается также, что опередить Porsche на четверти мили с ещё одним Porsche на прицепе у Cybertruck едва ли получилось бы. Так, даже в комплектации Cyberbeast пикап преодолевает стрип примерно за 11 секунд — и с дополнительной массой результат был бы намного ниже. В то же время Porsche такого типа проезжают четверть мили за 12 секунд с небольшим.

Добавим, что Cybertruck уже состязался с другими автомобилями в дрэг-рейсинге — новинка от Tesla опередила электрический Hummer и Lamborghini Urus стоимостью вдвое дороже.