«Ред Булл» начал разработку автомобиля 2025 года

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» достигла почти всех целей при разработке машины 2024 года и уже переключилась на версию болида 2025 года – RB21. Об этом рассказал глава отдела производительности Бен Уотерхаус.

«Мы осведомлены, что RB19 имел значительные ограничения. Если вспомнить Сингапур, то, безусловно, там проявились его слабые стороны. Есть определённые моменты, которые мы хотим улучшить. В то же время у машины были явные сильные стороны, которые мы хотим усилить, одновременно пытаясь решить её критические проблемы.

Мы поставили чёткие цели ещё в процессе перехода от RB19 к RB20. В целом нам удалось достичь большинство из них. Однако я бы не сказал, что все довольны, так как ещё есть над чем работать. RB20 — это автомобиль, которому как минимум шесть месяцев, но мы уже начинаем двигаться вперёд. Наше внимание сейчас обращено на RB21, хотя сезон ещё не начался», – приводит слова Уотерхауса FormulaPassion со ссылкой на Racecar Engineering.