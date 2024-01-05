Джордан рассказал, сможет ли Ферстаппен улучшить рекорд по победам в 2024 году

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан ответил на вопрос о том, сможет ли пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен побить свой рекорд по победам за один сезон в 2024 году, который насчитывает 20 гонок.

«Сможет ли Макс (Ферстаппен) выиграть 20 Гран-при, сможет ли он улучшить достижение, которого добился в прошлом году? По моему мнению – нет, потому что, когда у вас нет серьёзных изменений в регламенте, а в 2024 году никаких серьёзных изменений в правилах не будет, машины выстраиваются в гармошку (становятся ближе друг к другу по результатам)», – сказал Джордан в подкасте Formula For Success.

Напомним, Ферстаппен победил в 19 гонках 2023 года. Макс вместе с напарником по «Ред Булл» Серхио Пересом победили во всех этапах сезона, за исключением Гран-при Сингапура. В гонке победил пилот «Феррари» Карлос Сайнс.