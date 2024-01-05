Эдди Джордан ответил на вопрос, опередит ли кто-то «Ред Булл» в 2024 году

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан поделился мнением о том, смогут ли другие команды в пелотоне приблизиться к «Ред Булл» в 2024 году.

«Могут ли «Феррари» или «Мерседес» опередить «Ред Булл»? Нет. Без шансов. Есть люди вроде Эдриана Ньюи и его команды, их показатели феноменальны и, наверное, никогда не будут побиты.

Уверен, некоторые коллективы немного улучшат свои показатели, однако «Ред Булл» продолжит двигаться вперёд. Я считаю, что во второй части сезона, когда все остальные сражались между собой, «Мерседес» боролся с «Феррари», «Ред Булл» сосредоточился на машине следующего года.

По моему мнению, команда на пять или шесть месяцев раньше начала работать над болидом. Не представляю, что кто-то к ней приблизится», – сказал Джордан в подкасте Formula For Success.