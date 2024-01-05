«Важно показать, что ты не слабак». Пиастри — о дебютном сезоне в Формуле-1

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о том, что ему нужно было доказать свою состоятельность в дебютном сезоне Формулы-1.

«Конечно, есть элемент уважения (к другим пилотам). Думаю, я всегда стараюсь вести гонку жёстко, но честно. В начале сезона или в начале твоей карьеры всегда важно показать людям, что ты не слабак.

Я не думаю, что я чрезмерно резок, агрессивен или что-то в этом роде. В младших сериях важным элементом моих успехов было избегать неприятностей и быть последовательным», – приводит слова Пиастри Motorsport.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 Пиастри занял девятое место в общем зачёте пилотов. В 2023 году Оскар набрал 97 очков. Его товарищ по команде Ландо Норрис стал шестым (206 баллов).