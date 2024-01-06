Принадлежавшая Дональду Трампу Lamborghini выставлена на аукцион

На аукцион Barrett-Jackson, который пройдёт с 20 по 28 января в Скоттсдейле, штат Аризона, выставлен спорткар Lamborghini Diablo VT Roadster, который ранее принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу.

Lamborghini Diablo, принадлежавшая Дональду Трампу Фото: barrett-jackson.com

Автомобиль был построен в 1997 году и отделан по индивидуальному заказу Трампа. Так, владелец выбрал цвет Blu Le Mans, в котором Diablo в то время не производился, таким образом, это единственная модель 1997 года с таким оттенком кузова. Кроме того, на кузове расположена персонализированная табличка с надписью «Donald Trump 1997 Diablo».

Lamborghini Diablo, принадлежавшая Дональду Трампу Фото: barrett-jackson.com

Этот Diablo оснащён 5,7-литровым двигателем V12 мощностью 492 лошадиные силы, пятиступенчатой коробкой передач и системой полного привода. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,1 секунды, а его максимальная скорость — 325 км/ч.

Ожидаемая стоимость лота не сообщается.

Салон принадлежавшей Трампу Lamborghini Diablo Фото: barrett-jackson.com

Добавим, что на этом мероприятии на продажу также будут выставлены переделанный в электромобиль Pontiac GTO 1966 года и грузовик Mercedes-Benz Unimog U1300 SE Custom Pickup, ранее принадлежавший Арнольду Шварценеггеру.