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Фернандо Алонсо рассказал о важности своей программы для молодых пилотов

Фернандо Алонсо рассказал о важности своей программы для молодых пилотов
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, почему его программа для молодых гонщиков, которую он запустил два года назад, является очень важной в мире автоспорта.

«Это важно, потому что сейчас я вижу многих пилотов с той же страстью, которая была у меня в молодости. Им просто не хватает немного знаний о том, как устроен этот мир, и что важно, а что не важно.

Мы имеем возможность видеть ребят из Формулы-4, Формулы-3 с таким талантом и подготовкой, теперь у них дома есть симуляторы.

В командах Формулы-1 есть академии для молодых пилотов и т.д. Им просто нужны несколько людей, которые помогут им надолго закрепиться в мире автоспорта.

Я рад, что запустил её (программу для молодых пилотов). И я чувствую удовлетворение всех от того, что мы участвуем в проекте», – приводит слова Алонсо Racingnews365.

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