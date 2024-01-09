Херберт: слышал, что Михаэль Шумахер сидит за столом во время ужина

Экс-пилот Формулы-1, британец Джонни Херберт дал комментарий по поводу легендарного пилота Михаэля Шумахера.

«Я слышу новости только от вторых лиц. Я слышал от представителей Формулы-1, что он сидит за столом за ужином, но не знаю, правда ли это. Я умею читать только между строк. Мы мало что слышали от семьи, и это понятно. Это всегда было частью подхода Михаэля и его семьи к сохранению конфиденциальности и секретности.

Нам всем хотелось бы знать, что дела идут позитивно. Но, поскольку у нас нет никакой информации, мы можем только предположить, что он ещё не в том положении, когда есть шанс на выздоровление.

По моему мнению, и я должен это подчеркнуть, поскольку мы ничего не слышали от семьи, это показывает, что, к сожалению, он, вероятно, находится в такой же ситуации, как и сразу после аварии», — приводит слова Херберта Bettingsites.

Напомним, недавно появились подробности о несчастном случае с Михаэлем. По словам журналиста Йенса Гидеона и инструктора по лыжам по имени Андре, изначально гонщик находился в сознании после падения. Данное обстоятельство могло привести к тому, что сотрудники служб экстренного реагирования недооценили тяжесть его состояния, из-за чего ему не оказали всей помощи в первый момент.