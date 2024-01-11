Вассёр рассказал, что общего было между «Феррари» и «Ред Булл» в прошлом сезоне Ф-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о выступлении своей команды во второй половине прошедшего сезона Формулы-1.

«Во второй половине сезона мы были намного агрессивнее, старались что-то предпринимать и не боялись ошибаться. В этом и заключается культура «Ред Булл». Они сознательно действуют на пределе своих возможностей в любой области. И мы тоже хотим к этому стремиться», — приводит слова Вассёра Auto Motor und Sport.

Напомним, по итогам сезона 2023 года «Скудерия» заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Ред Булл». Отметим, что в прошедшем сезоне, помимо представителей «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, лишь Карлосу Сайнсу из «Феррари» удалось одержать победу в гонке.