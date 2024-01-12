В «Альпин» впервые завели мотор на болиде 2024 года

Французская команда Формулы-1 «Альпин» впервые завели мотор на болиде 2024 года, с которым команде предстоит работать в следующем сезоне «королевских» гонок.

Отметим, что в сезоне-2023 «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав по итогам чемпионата Формулы-1 120 очков. Французские пилоты «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон заняли 11-е и 12-е места в личном зачёте пилотов с 62 и 58 очками соответственно. При этом оба гонщика продолжат выступление в команде в сезоне-2024.

Напомним, что предсезонные тесты Формулы-1 в сезоне-2024 предварительно пройдут с 21 по 23 февраля. Первый этап 2024 года также пройдёт в Бахрейне.

Чемпионат Формулы-1 в 2024 году будет включать 24 Гран-при в различных странах мира. Действующим чемпионом мира является Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл»