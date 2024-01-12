«Это был сюрприз». Ньюи – о феноменальном болиде «Ред Булл»

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о том, что особо не ожидал такого феноменального успеха болида RB19, который победил во всех этапах 2023 года за исключением одного.

«Удивляет ли меня, что в наши дни можно создать такой доминирующий болид, как RB19? На самом деле удивляет. Это полный сюрприз. В сезоне-2022 мы претерпели крупнейшие изменения в регулировке шасси с 1983 года. Мы думали, что на второй год, когда правила почти не менялись зимой и мы управляли, по сути, немного видоизменённой машиной всё будет немного иначе. Мы думали, что наше преимущество станет меньше, если не будет сведено к нулю. Очевидно, что все обернулось не так», – приводит слова Эдриана Ньюи официальный сайт Top Gear.

Напомним, что голландец Макс Ферстаппен по итогам сезона-2023 стал чемпионом Формулы-1, тем самым став трёхкратным чемпионом мира.