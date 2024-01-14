Крак: до прихода Алонсо нас предупреждали, что с ним будет сложно

Глава «Астон Мартин» Майк Крак высказался о работе с двукратным чемпионом мира испанцем Фернандо Алонсо.

«Мы старались подготовиться к приходу Фернандо, поскольку нас предупредили, что с ним будет сложно. Нам пришлось подумать о том, каким будет наш подход, как мы будем взаимодействовать с медиа.

Мы знали, что Фернандо и Лэнс были знакомы ещё со времён «Феррари». Поэтому когда всё началось, мы стали придерживаться подхода, согласно которому нужно быть всегда открытыми и честными с обоими.

Бывают и непростые моменты. Правда иногда бывает тяжёлой, и это самые непростые разговоры. Но если это происходит, то затем становится легче», — приводит слова Крака издание Autosport.

Ранее в «Астон Мартин» показали работу Алонсо в межсезонье.