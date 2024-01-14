В Италии заметили новую Ferrari Златана Ибрагимовича. Это уже его пятая машина этой марки

В фешенебельном районе Милана заметили экс-футболиста сборной Швеции Златана Ибрагимовича за рулём новой Ferrari Purosangue. Отмечается, что этот автомобиль Ибрагимович купил себе на день рождения, причём это уже пятая Ferrari в коллекции легендарного игрока.

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Известно, что в 2020 году Ибрагимович приобрёл Ferrari SF90 Spider, годом позже в его коллекции появилась Ferrari Monza SP2, а в 2022-м он стал владельцем ещё двух машин марки: Daytona SP3 и 812 Competizione A. Таким образом, Purosangue — уже пятая Ferrari в гараже экс-футболиста.

Автомобиль Ferrari Purosangue был представлен в 13 сентября 2022 года — это первая машина итальянской марки в классе SUV. Purosangue построен на той же платформе, что и купе Ferrari Roma. Автомобиль оснащён 6,5-литровым двигателем мощностью 725 лошадиных сил и достигает 100 км/ч за 3,3 секунды. Максимальная скорость Purosangue составляет 311 км/ч.

Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры в 2023 году. За свою карьеру он забил более 570 голов и считается одним из лучших футболистов в истории. На счету Ибрагимовича в том числе победы в клубном чемпионате мира, Суперкубке УЕФА и Лиге Европы.