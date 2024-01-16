Стали известны подробности презентации болида «Феррари» 2024 года

Команда Формулы-1 «Феррари» отойдёт от привычного стиля презентаций новых болидов, сообщает издание Corriere della Sera.

По информации издания, на этот раз «Скудерия» откажется от яркого представления и проведёт ивент в стиле британских команд серии.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 пилот «Феррари» Шарль Леклер занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. Его напарник испанец Карлос Сайнс-младший стал седьмым (200 очков). Завоевал же титул голландец Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл».

Ранее стало известно, что «Феррари» отказалась от концепции боковых понтонов, близкой к «Макларену» и «Астон Мартин».