В «Альпин» показали тизер розовой ливреи

Французская команда Формулы-1 «Альпин» выпустила тизер нового болида.

Фото: «Альпин»

Отметим, что в двух предыдущих сезонах «Альпин» использовала специальную розовую ливрею в честь своего титульного спонсора BWT в стартовых гонках сезона. Возможно, розовая камуфляжная ливрея будет использоваться на тестах перед стартом сезона.

Презентация нового автомобиля «Альпин» состоится 7 февраля 2024 года. Время презентации пока что не уточняется.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 французская команда «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов. По итогам чемпионата коллективу в общей сложности удалось набрать 120 очков.

Ранее стало известно о том, что в «Альпин» впервые завели мотор на болиде 2024 года.