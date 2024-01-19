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Машину из фильма «Форсаж 7» смогли продать на аукционе только со второй попытки

Машину из фильма «Форсаж 7» смогли продать на аукционе только со второй попытки
Багги из фильма «Форсаж 7»
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На онлайн-площадке Bring a Trailer продан багги, специально построенный для фильма «Форсаж 7». Сумма сделки составила $ 40 350 — это была 11-я ставка аукциона.

Багги из фильма «Форсаж 7»

Багги из фильма «Форсаж 7»

Фото: bringatrailer.com

Автомобиль был построен в 2015 году на деньги студии Universal. У багги серый карбоновый кузов, а под капотом 6,2-литровый двигатель V8 LS3 в паре с трёхступенчатой автоматической трансмиссией. Машина также оснащена каркасом безопасности и дисковыми тормозами.

Багги из фильма «Форсаж 7»

Багги из фильма «Форсаж 7»

Фото: bringatrailer.com

Отметим, что этот автомобиль выставлялся на аукцион Mecum в 2022 году, но тогда ставки в $ 30 тыс. не хватило, чтобы превзойти резервную сумму. Кроме того, известно, что владелец, выставивший багги на площадку Bring a Trailer, приобрёл его лишь в прошлом году.

Багги из фильма «Форсаж 7»

Багги из фильма «Форсаж 7»

Фото: bringatrailer.com

В ближайшее время у коллекционеров будет возможность приобрести другой редкий автомобиль, участвовавший в голливудском фильме. На площадке Kaaimans International на продажу выставлен уникальный Jaguar C-X75 из фильма «007: Спектр» — его создавала команда Формулы-1.

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