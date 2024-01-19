Машину из фильма «Форсаж 7» смогли продать на аукционе только со второй попытки

На онлайн-площадке Bring a Trailer продан багги, специально построенный для фильма «Форсаж 7». Сумма сделки составила $ 40 350 — это была 11-я ставка аукциона.

Багги из фильма «Форсаж 7» Фото: bringatrailer.com

Автомобиль был построен в 2015 году на деньги студии Universal. У багги серый карбоновый кузов, а под капотом 6,2-литровый двигатель V8 LS3 в паре с трёхступенчатой автоматической трансмиссией. Машина также оснащена каркасом безопасности и дисковыми тормозами.

Багги из фильма «Форсаж 7» Фото: bringatrailer.com

Отметим, что этот автомобиль выставлялся на аукцион Mecum в 2022 году, но тогда ставки в $ 30 тыс. не хватило, чтобы превзойти резервную сумму. Кроме того, известно, что владелец, выставивший багги на площадку Bring a Trailer, приобрёл его лишь в прошлом году.

Багги из фильма «Форсаж 7» Фото: bringatrailer.com

В ближайшее время у коллекционеров будет возможность приобрести другой редкий автомобиль, участвовавший в голливудском фильме. На площадке Kaaimans International на продажу выставлен уникальный Jaguar C-X75 из фильма «007: Спектр» — его создавала команда Формулы-1.