Вольф оценил шансы Хэмилтона стать восьмикратным чемпионом Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о шансах пилота команды Льюиса Хэмилтона завоевать очередной титул в Формуле-1. В настоящий момент у Хэмилтона их семь.

«Сможет ли Хэмилтон выиграть ещё один титул чемпиона мира? Очевидно, что да, и я заявляю об этом с полной уверенностью. Льюис не просто так побил все рекорды и выиграл семь титулов – его мастерство на более высоком уровне. Если мы дадим ему хорошую машину, он сможет вернуться», — приводит слова Вольфа GPFans со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По итогам минувшего сезона Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. У его товарища по команде Джорджа Расселла, занявшего восьмое место, в активе было 175 баллов.