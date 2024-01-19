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Вольф оценил шансы Хэмилтона стать восьмикратным чемпионом Формулы-1

Вольф оценил шансы Хэмилтона стать восьмикратным чемпионом Формулы-1
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о шансах пилота команды Льюиса Хэмилтона завоевать очередной титул в Формуле-1. В настоящий момент у Хэмилтона их семь.

«Сможет ли Хэмилтон выиграть ещё один титул чемпиона мира? Очевидно, что да, и я заявляю об этом с полной уверенностью. Льюис не просто так побил все рекорды и выиграл семь титулов – его мастерство на более высоком уровне. Если мы дадим ему хорошую машину, он сможет вернуться», — приводит слова Вольфа GPFans со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По итогам минувшего сезона Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. У его товарища по команде Джорджа Расселла, занявшего восьмое место, в активе было 175 баллов.

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