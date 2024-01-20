Бывший пилот Ф-1 заявил, что нынешнему поколению гонщиков не хватает личностей

Бывший пилот Формулы-1 британец Дерек Уорвик сравнил между собой его поколение гонщиков и нынешнее, отметив, что современному спорту не хватает больших личностей.

«Я помню забастовку в Южной Африке. Я был там. Тогда я был ещё молодым новичком. У меня была возможность сидеть рядом с Рейтеманном, Джонсом, Пике, Арну, Пирони, Вильнёвом, Лаудой и Простом. Они культовые гонщики. Они пилоты, каждый из которых выигрывал или мог выиграть Гран-при и чемпионат мира.

Чувствую ли я то же самое, глядя на сегодняшнее поколение пилотов? Я не совсем уверен. Но, да, в моё время все были личностями с характерами», — приводит слова Уорвика GPblog.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 титул чемпиона мира достался Максу Ферстаппену из «Ред Булл».