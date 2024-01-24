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В Bugatti показали новые фото первого за 13 лет родстера

В Bugatti показали новые фото первого за 13 лет родстера
Bugatti W16 Mistral
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Компания Bugatti опубликовала новые фото W16 Mistral — первого со времён выхода Veyron Grand Sport Vitesse в 2012 году родстера марки. Bugatti также подтвердила, что это будет последний её автомобиль с двигателем W16.

Bugatti W16 Mistral

Bugatti W16 Mistral

Фото: Bugatti

У Bugatti W16 Mistral будет 1600 лошадиных сил. Автомобиль, отмечают создатели, был тщательно проработан, а потому его нельзя считать его версией Chiron. Родстер способен достигать скорости в 420 км/ч, однако других технических подробностей Bugatti не сообщает.

Bugatti W16 Mistral

Bugatti W16 Mistral

Фото: Bugatti

W16 Mistral была представлена в августе 2022 года. Автомобиль будет выпущен тиражом в 99 экземпляров — все они раскуплены на стадии предпродаж по цене € 5 млн. Ожидается, что поставки владельцам начнутся в этом году, при этом на площадке Mobile уже перепродают несуществующий Mistral за € 8,5 млн.

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