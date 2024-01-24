Стало известно краткое название бывшей «Альфа Таури», которое используют внутри команды

Команда Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури») внутри коллектива называет свой бренд V-CARB. Об этом сообщает журналист Нейт Саундерс в социальных сетях.

Вполне возможно, что именно это название будет часто использоваться для обозначения команды в следующем сезоне.

Напомним, сегодня, 24 января, команды Red Bull F1 Teams и Visa объявили о многолетнем соглашении, в рамках которого Visa станет первым глобальным партнёром обеих команд «Ред Булл» и представит новую команду в сетке Формулы-1 под названием Visa Cash App RB, бывшей «Альфа Таури».

Ранее главный маркетолог «Ред Булл» Оливер Хьюз прокомментировал соглашение, которое австрийская команда вместе с «Альфа Таури» заключила с компанией Visa и платёжным сервисом Cash App.