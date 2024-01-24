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Стала известна дата выхода нового сезона сериала о Формуле-1 от Netflix

Шестой сезон документального сериала Drive to Survive выйдет в эфир на платформе Netflix 23 февраля, сообщает официальный сайт стриминговой платформы.

Новый сезон будет посвящён событиям, произошедшим в сезоне-2023 Формулы-1. Дата выхода сериала совпадает с последним днём предсезонных тестов в Бахрейне. В съёмках сериала приняли участие гонщики и руководители всех команд. Традиционно аудиторию сериала ждут эксклюзивные интервью и уникальные закулисные кадры.

Одной из важнейших сюжетных линий будет доминирование пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в минувшем сезоне Формулы-1. В 2023 году Ферстаппен перестал бойкотировать съёмки сериала.

Среди других сюжетных линий: дебютный сезон Оскара Пиастри, возрождение Фернандо Алонсо и возвращение Даниэля Риккардо.

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