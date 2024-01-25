Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Porsche представили электрический Macan. У него 639 лошадиных сил

В Porsche представили электрический Macan. У него 639 лошадиных сил
Porsche представила электрический Macan
Аудио-версия:
Комментарии

В Сингапуре состоялась презентация нового Porsche Macan — первого электрокроссовера в линейке Macan. Вице-президент продуктового департамента Macan Йорг Кернер отметил, что при создании этой машины в Porsche стремились создать самый спортивный автомобиль в сегменте.

Электрический Porsche Macan Turbo

Электрический Porsche Macan Turbo

Фото: Porsche

Кроссовер будет представлен в двух вариантах — Macan 4 и Macan Turbo. Если у первого силовая установка будет генерировать 408 лошадиных сил, то у Turbo версии 639 «лошадок». Запас хода электрического Macan — 613 километров. Создатели отмечают, что Macan способен справиться с любым типом бездорожья.

Электрический Porsche Macan Turbo

Электрический Porsche Macan Turbo

Фото: Porsche

До 100 км/ч Macan 4 разгоняется за 5,2 секунды, в то время как Macan Turbo достигает этой отметки за 3,3. Максимальная скорость машин составляет 220 и 260 км/ч соответственно. Автомобиль построен на платформе PPE, созданной совместно с Audi, и поддерживает технологии быстрой зарядки — с 10 до 80 процентов батарея способна зарядиться за 21 минуту.

Интерьер Porsche Macan Turbo

Интерьер Porsche Macan Turbo

Фото: Porsche

Отметим, что это не последний в обозримом будущем электромобиль Porsche — в данный момент немецкая компания активно тестирует электрический Cayenne.

Материалы по теме
Владельцам Porsche Carrera GT запретили её водить. Компания почти год не может их починить
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android