В Porsche представили электрический Macan. У него 639 лошадиных сил

В Сингапуре состоялась презентация нового Porsche Macan — первого электрокроссовера в линейке Macan. Вице-президент продуктового департамента Macan Йорг Кернер отметил, что при создании этой машины в Porsche стремились создать самый спортивный автомобиль в сегменте.

Электрический Porsche Macan Turbo Фото: Porsche

Кроссовер будет представлен в двух вариантах — Macan 4 и Macan Turbo. Если у первого силовая установка будет генерировать 408 лошадиных сил, то у Turbo версии 639 «лошадок». Запас хода электрического Macan — 613 километров. Создатели отмечают, что Macan способен справиться с любым типом бездорожья.

Электрический Porsche Macan Turbo Фото: Porsche

До 100 км/ч Macan 4 разгоняется за 5,2 секунды, в то время как Macan Turbo достигает этой отметки за 3,3. Максимальная скорость машин составляет 220 и 260 км/ч соответственно. Автомобиль построен на платформе PPE, созданной совместно с Audi, и поддерживает технологии быстрой зарядки — с 10 до 80 процентов батарея способна зарядиться за 21 минуту.

Интерьер Porsche Macan Turbo Фото: Porsche

Отметим, что это не последний в обозримом будущем электромобиль Porsche — в данный момент немецкая компания активно тестирует электрический Cayenne.