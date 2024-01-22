Новый Porsche Cayenne замечен на тестах. Он электрический

Автомобиль Porsche Cayenne нового поколения замечен на дорогах во время испытаний. Кроссовер на электрической платформе PPE тестируется при низких температурах в Лапландии, сообщает издание AutoExpress, публикующее фото новинки.

Отмечается, что у замеченного прототипа более широкий, в сравнении со стандартным Cayenne, кузов, однако, вероятно, эта машина — тестовый мул для проверки работоспособности внутренних компонентов. Предполагается, что у прототипа пневматическая подвеска и система подруливания задних колёс.

Электрический Cayenne будет создан на Premium Platform Electric (PPE), разработанной совместными усилиями Porsche и Audi. Вероятнее всего, автомобиль будет представлен в 2025 году.

Напомним, недавно электрический Porsche Taycan проехал «Нордшляйфе» быстрее Tesla Model S Plaid, а кроме того, немецкая компания рассказала о тестах Macan с электромотором в условиях 30-градусных морозов.